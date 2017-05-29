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По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск

Происшествия
29 мая, 14:25 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, 79 пострадали

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Во время столкновений между сторонниками и противниками новой власти Украины у здания Верховного Совета Крыма, 26 февраля 2014 года

Во время столкновений между сторонниками и противниками новой власти Украины у здания Верховного Совета Крыма, 26 февраля 2014 года

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Житель Крыма Анатолий Соловьев, признанный потерпевшим по громкому делу о беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 года, предъявил заместителю главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу иск о возмещении материального вреда на 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Ранее иски (со стороны потерпевших по этому делу - прим. ТАСС) не подавались, это первый потерпевший, который изъявил желание предъявить гражданский иск. Суд приобщил его заявление к материалам дела… По всей видимости, решение по иску будет принято с итоговым решением - с приговором", - сказал он.

В своем иске потерпевший потребовал от Чийгоза возместить нанесенный ему материальный вред на сумму 1 млн рублей, при этом, как отметил Полозов, Соловьев не представил документов, доказывающих, что этот вред был нанесен.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают замглавы "Меджлиса крымско- татарского народа" Ахтема Чийгоза, он предстал перед судом, но свою вину не признает. Сейчас в суде идет допрос свидетелей защиты обвиняемого. Ранее был завершен допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в том числе был допрошен глава Крыма Сергей Аксенов.

"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала прокурор Крыма Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.

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