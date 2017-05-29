По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск

Индекс SCFI на транстихоокеанском направлении продолжает снижатьсяТранспорт 29 мая, 14:56
Отопление в Архангельске отключат 31 маяСеверо-Запад 29 мая, 14:49
На серой ветке метро Москвы начал курсировать тематический поезд "Россия - моя история"Общество 29 мая, 14:41
Теннисист Донской не сумел выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 14:40
Кирьяков заявил, что готов к любому решению руководства ФК "Арсенал" по его контрактуСпорт 29 мая, 14:37
Оливер Стоун признался в уважении и симпатии к президенту РФКультура 29 мая, 14:32
Легкоатлетка Сидорова получила визу и выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 29 мая, 14:27
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский искПроисшествия 29 мая, 14:25
Кабмин ужесточает требования к подрядчикам строительных работ по госзаказуЭкономика и бизнес 29 мая, 14:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Житель Крыма Анатолий Соловьев, признанный потерпевшим по громкому делу о беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 года, предъявил заместителю главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу иск о возмещении материального вреда на 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Чийгоза Николай Полозов.
"Ранее иски (со стороны потерпевших по этому делу - прим. ТАСС) не подавались, это первый потерпевший, который изъявил желание предъявить гражданский иск. Суд приобщил его заявление к материалам дела… По всей видимости, решение по иску будет принято с итоговым решением - с приговором", - сказал он.
В своем иске потерпевший потребовал от Чийгоза возместить нанесенный ему материальный вред на сумму 1 млн рублей, при этом, как отметил Полозов, Соловьев не представил документов, доказывающих, что этот вред был нанесен.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают замглавы "Меджлиса крымско- татарского народа" Ахтема Чийгоза, он предстал перед судом, но свою вину не признает. Сейчас в суде идет допрос свидетелей защиты обвиняемого. Ранее был завершен допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в том числе был допрошен глава Крыма Сергей Аксенов.
"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала прокурор Крыма Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.