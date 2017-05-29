Собянин: в Москве шквал повалил 3,5 тыс. деревьев

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прошедший в понедельник в Москве шквал повалил 3,5 тыс. деревьев. Об этом ТАСС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Предварительно повалено около 3,5 тыс. деревьев", - сказал он.
В понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В результате, по данным департамента здравоохранения столицы, погибли 11 человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, госпитализировано 105 человек.
Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями непогоды.
В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение. Спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики ликвидируют последствия урагана в Москве и Центральном федеральном округе. Как сообщили в МЧС, в центральной части РФ и Москве обесточены более 20 населенных пунктов с населением более 4 тыс. человек, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения свыше 10 автомобилей.