СМИ: в Майами мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полиция города Майами (штат Флорида) задержала человека, который открыл огонь из автомата Калашникова и вступил в перестрелку со стражами порядка.

Об этом представители полиции сообщили журналистам газеты Miami Herald

30-летний мужчина по имени Хорвин Руиз начал стрелять из окна своего автомобиля, когда ехал по одной из центральных улиц города. Пули попали в две машины, один человек пострадал. После того как автомобиль Руиза врезался в дорожное ограждение, нарушитель вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими. Через некоторое время стрелок сдался.

По каким причинам мужчина открыл огонь, пока не уточняется. "Неизвестно, стала ли причиной инцидента ссора между двумя людьми или он просто начал стрелять", - приводит издание слова официального представителя полицейского управление округа Даниэля Феррина.

В уголовном деле, возбужденном в отношении Руиза местными властями, в статусе потерпевших значатся восемь человек.