МОЭСК: на юге, севере и западе Подмосковья подключены все социально значимые объекты

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) подключили все социально значимые объекты на юге, севере и западе Подмосковья после обрушившегося на регион урагана. При этом, как сообщается в пресс-релизе МОЭСК, в настоящий момент основные силы энергетиков сосредоточены на востоке Подмосковья.
"На юге, севере и западе области подключены все социально значимые объекты, завершаются работы по подаче напряжения бытовым потребителям. Ситуация контролируется Оперативным штабом МОЭСК под руководством генерального директора Петра Синютина", - говорится в сообщении компании.
На борьбу с последствиями урагана брошены силы почти 200 единиц спецтехники. В настоящее время в работах задействованы 804 человека, 102 передвижные электростанции.
В МОЭСК добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжатся в круглосуточном режиме, до полного восстановления электроснабжения.
В понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В результате, по данным департамента здравоохранения столицы, погибли 11 человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, госпитализированы 105 человек.