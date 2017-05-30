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Избитый в Канкуне россиянин выписан из больницы

Происшествия
30 мая, 0:46 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Теперь Алексей Макеев может быть заключен под стражу в связи с тем, что в драке с его участием был убит мексиканец

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МЕХИКО, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россиянин Алексей Макеев, пострадавший в конфликте с жителями Канкуна, в понедельник был выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот.

Макеев получил черепно-мозговую травму и несколько дней находился в искусственной коме.

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"Его выписали и повезли предъявлять ему обвинение, - сказал Болбот. - Там присутствует наш представитель, пока неизвестно, в чем его будут обвинять. Мы держим руку на пульсе".

После выхода из больницы россиянин может быть заключен под стражу в связи с тем, что в драке с его участием был убит молодой мексиканец. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Несколько сотен мексиканцев 19 мая пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением, и словесный конфликт быстро перешел в драку. Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

Известно, что прокуратура Кинтана-Роо намерена установить степень ответственности не только тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не соблюли должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.

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