В Саратовской области произошла внештатная ситуация с самолетом с курсантами

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Внештатная ситуация произошла с учебным самолетом, на борту которого находились курсанты, при заходе на посадку под городом Балашов Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Сегодня утром самолет балашовского учебного центра совершал плановый тренировочный полет. На борту находились курсанты. При заходе самолета на посадку произошла внештатная ситуация", - говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших, а также о причинах произошедшего не приводится. В связи с инцидентом глава региона Валерий Радаев дал срочное поручение зампреду правительства области Александру Буренину оперативно выехать в Балашов для координации действий на месте.