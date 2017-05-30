В Саратовской области произошла внештатная ситуация с самолетом с курсантами

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Внештатная ситуация произошла с учебным самолетом, на борту которого находились курсанты, при заходе на посадку под городом Балашов Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Сегодня утром самолет балашовского учебного центра совершал плановый тренировочный полет. На борту находились курсанты. При заходе самолета на посадку произошла внештатная ситуация", - говорится в сообщении.
Информации о возможных пострадавших, а также о причинах произошедшего не приводится. В связи с инцидентом глава региона Валерий Радаев дал срочное поручение зампреду правительства области Александру Буренину оперативно выехать в Балашов для координации действий на месте.