В Нижегородской области теплоход c 200 людьми на борту сел на мель

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Теплоход "Очарованный странник", где находились 143 пассажира и 57 членов экипажа, сел на мель в Нижегородской области. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
"Теплоход, на борту которого находятся 143 пассажира и 57 членов экипажа, никто из которых не пострадал, находится вблизи поселка Васильсурск на территории Нижегородской области. Сейчас решается вопрос о том, как его будут снимать с мели", - сказала она.
Теплоход "Очарованный странник", по предварительным данным, принадлежит ООО "Волжские путешествия плюс", зарегистрированному в городе Казани. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, судно шло по маршруту "Казань-Москва", сошло с судового пути и попало в акваторию реки Сура. Там теплоход сбился с курса, находясь в акватории Чебоксарского водохранилища, и сел на мель в акватории реки Суры.
Судно видимых повреждений не получило. Приволжская транспортная прокуратура координирует все действия по спасательной операции, уточнила Иванова.