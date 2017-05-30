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В Нижегородской области теплоход c 200 людьми на борту сел на мель

Происшествия
30 мая, 11:13 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 30, мая. /ТАСС

По данным транспортной прокуратуры, судно следовало по маршруту "Казань-Москва", сошло с судового пути и попало в акваторию реки Сура, где и произошел инцидент

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Теплоход "Очарованный странник", где находились 143 пассажира и 57 членов экипажа, сел на мель в Нижегородской области. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

"Теплоход, на борту которого находятся 143 пассажира и 57 членов экипажа, никто из которых не пострадал, находится вблизи поселка Васильсурск на территории Нижегородской области. Сейчас решается вопрос о том, как его будут снимать с мели", - сказала она.

Теплоход "Очарованный странник", по предварительным данным, принадлежит ООО "Волжские путешествия плюс", зарегистрированному в городе Казани. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, судно шло по маршруту "Казань-Москва", сошло с судового пути и попало в акваторию реки Сура. Там теплоход сбился с курса, находясь в акватории Чебоксарского водохранилища, и сел на мель в акватории реки Суры.

Судно видимых повреждений не получило. Приволжская транспортная прокуратура координирует все действия по спасательной операции, уточнила Иванова.

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