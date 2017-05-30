Защита обжаловала арест экс-бухгалтера "Седьмой студии" по делу о хищении госсредств

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Защита бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении госсредств, обжаловала арест. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Юрий Зайцев.
"Мы подали апелляционную жалобу. Считаем решение первой инстанции незаконным и необоснованным", - сказал он.
27 мая Пресненский суд Москвы санкционировал арест Масляевой. Несколькими днями ранее тот же суд в рамках данного дела отказался заключить в СИЗО бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и отправил его под домашний арест.
Масляевой и Итину вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, они вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий - 1,2 млн рублей - сфальсифицировав документы на оказание услуг.
По данным СК, неустановленными лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" в 2011-2014 гг. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. 23 мая в рамках дела о хищении в "Гоголь-центре", у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова и в ряде регионов РФ были проведены обыски. Серебренников был допрошен в СК в качестве свидетеля.
Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.