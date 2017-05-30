Суд в Петербурге приговорил обвиняемого в убийстве журналиста Циликина к 8,5 года колонии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Калининский районный суд Петербурга приговорил к 8,5 года колонии студента Сергея Косырева, признав его виновным в убийстве журналиста и театрального критика Дмитрия Циликина в марте 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил: назначить Косыреву наказание в виде лишении свободы сроком 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима", - сказала судья Екатерина Тямина, оглашая приговор.
В прениях гособвинитель просил суд назначить наказание в виде 9,5 года лишения свободы. Защита просила о шести годах колонии. Еще после первого заседания по делу в октябре 2016 года адвокат Иосиф Габуния сообщил журналистам, что его доверитель признает вину в убийстве. Сам процесс шел в закрытом режиме.
Резонансное убийство было совершено 27 марта 2016 года. Тело 54-летнего журналиста со следами ножевых ранений было обнаружено в его квартире через несколько дней после того, как его начали искать коллеги и родственники, а затем и полиция. Подозреваемый был задержан через несколько дней.
Защита намерена обжаловать приговор, сообщил Габуния. "Мы будем обжаловать приговор, он является несправедливым и незаконным. Он (Косырев - прим. ТАСС) хочет, чтобы приговор был обжалован", - сказал защитник.
В конце сентября прошлого года СК сообщил о завершении расследования. Из материалов дела следует, что Косырев находился в гостях у Циликина, с которым познакомился в интернете. В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый не менее 30 раз ударил оппонента ножом, полагают следователи.
Дмитрий Циликин писал о культуре и сотрудничал с рядом петербургских и федеральных СМИ.