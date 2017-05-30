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Суд арестовал предполагаемого убийцу адвоката Вавилиной в Москве

Происшествия
30 мая, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Согласно решению Пресненского суда, 42-летний Марат Янбухтин заключен под стражу до 26 июля

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу до 26 июля Марата Янбухтина, подозреваемого в убийстве столичного адвоката Натальи Вавилиной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Янбухтина меру пресечения на срок до 26 июля", - огласила решение судья Татьяна Васюченко.

42-летний Янбухтин подозревается по ст. 105 ("Убийство") и ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. По данным СК, подозреваемый являлся активным участником одной из столичных преступных группировок.

По данным следствия, подозреваемый по адресу регистрации не проживает, ранее привлекался к уголовной ответственности, а совершенное им преступление является тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. "Свидетели указывают на него. Кроме того, при обыске у него дома были изъяты документы на сотрудника Министерства юстиции. Они явно ему не принадлежат, требуется экспертиза", - заявил следователь в суде, отметив, что срок предварительного расследования продлен до 26 июля.

Вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 40-летнюю женщину и скрылся. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан накануне.

Ранее информированный источник сообщил ТАСС, что убитая - адвокат Наталья Вавилина - числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем столичной коллегии адвокатов "Дельфи".

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