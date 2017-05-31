Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Алишер Усманов и Алексей Навальный в среду выступят с заключительной речью в Люблинском суде Москвы, где рассматривается иск бизнесмена к оппозиционеру о защите чести и достоинства. Об этом сторонам сообщила накануне судья Марина Васина, завершая слушания по существу дела.

Как ожидается, после выступления сторон суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения.

Суд 30 мая заслушал позиции сторон и рассмотрел их ходатайства. Истцы и ответчики поддержали свои прежние позиции. Юристы Усманова настаивают на ложности распространенной информации о причастности их доверителя к коррупции, а Навальный назвал свои обвинения в адрес Усманова утверждениями о фактах или мнением, основанными на публикациях иностранной прессы.

Навальный также просил о допросе в суде премьер-министра Дмитрия Медведева и его первого заместителя Игоря Шувалова в качестве фигурантов оспариваемых Усмановым публикаций. Суд не нашел оснований для вызова на допрос данных свидетелей, сказала судья.

В общей сложности суд отклонил более 20 ходатайств Навального и Фонда борьбы с коррупцией о вызове свидетелей и истребовании документов, касающихся деловой деятельности Усманова и его судимости в Узбекистане.

Иск в суд

Поводом для обращения в суд стал опубликованный в начале марта материал Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором шла речь об однокурснике премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисееве и связанном с ним фонде "Соцгоспроект", которые получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Юристы Усманова укоряют Навального, что он солгал трижды. Усманов просит признать распространенные в материале ФБК сведения не соответствующими действительности и обязать Навального опровергнуть их. При этом финансовых претензий бизнесмен к Навальному не заявил.

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48 %), который контролирует ведущего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", а также оператора мобильной связи "Мегафон" и компанию Mail.ru Group.

Бизнесмен также владеет издательским домом "Коммерсант" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий.

Битва в интернете

18 мая Алишер Усманов опубликовал видеообращение к Навальному на портале YouTube, в котором упрекнул оппозиционера во лжи и предложил ему "извиниться и жить спокойно". В видеообращении Усманов также отметил, что, вопреки заявлению Навального, за годы руководства предприятиями он создал 40 тыс. рабочих мест, вложил в их развитие более 800 млрд рублей.

"Я хочу сказать, что ты лжешь, когда говоришь, что мы бесплатно, в подарок, получили все эти активы. Сделки с "Мегафоном", Mail.ru, "Одноклассниками", "ВКонтакте" - уж это точно не советские предприятия, это точно не воровство", - отметил он. - Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, прежде всего, честный человек".

Уже 19 мая Навальный опубликовал ответное обращение, в котором заявил, что извиняться не будет и призвал Усманова к участию в открытых дебатах.

Через пять дней, 24 мая, Усманов опубликовал на своем официальном сайте и соцсети "ВКонтакте" видеообращение к Навальному, в котором сравнил его с героем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым. Усманов также отметил, что считает Навального не просто "демагогом, но и высокохудожественным вруном".

"И так у тебя во всем: и с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что - это не я придумал, это все так говорят", - говорится в опубликованном Усмановым обращении.

Усманов заявил, что ждал от Навального извинений, а не приглашения на дебаты, добавив, что "дебаты теперь будут в суде".

Навальный вновь не остался в долгу и в очередном видеоответе назвал бизнесмена "жуликом", а также отметил, что не боится его и намерен доказывать свою правоту.

iPhone за пародии на видеообращения

Накануне Усманов написал на своей странице в "ВКонтакте", что запускает конкурс для авторов лучших видео, картинок, стикеров и фотографий на тему видеобращений предпринимателя в сети. Победители конкурса получат смартфон iPhone 7 Plus и футболку с автографом Усманова.

"Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети... Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов, - написал бизнесмен. - Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео, - iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и моим автографом".

Усманов отметил, что для проведения конкурса создана страница в "ВКонтакте", через которую можно отправлять материалы на конкурс. Он сообщил, что уже выбрал ролик первого победителя, который опубликовал на своей странице в соцсети, а также награждает призами авторов стикеров на тему своих видеообращений к Навальному в мессенджере Telegram.