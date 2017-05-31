В доме Джона Леннона в Ливерпуле совершено убийство троих человек

ЛОНДОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Тела троих человек, в том числе двух детей, были обнаружены британскими полицейскими в доме, в котором ранее проживал один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, в Ливерпуле. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее данным, полиция английского графства Мерсисайд обнаружила тела убитых во вторник вечером. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали в Ливерпуле 30-летнего мужчину.

Следствие считает, что преступление носит бытовой характер.

К дому под номером 36 на Фолкнер-стрит часто приезжают поклонники известной группы. Леннон жил здесь со своей первой супругой Синтией Пауэлл до рождения их сына Джулиана Леннона в апреле 1963 года. Как рассказал один из соседей, в доме в последнее время проживала семья с двумя маленькими детьми.

Вокруг дома сохраняется полицейское оцепление на время проведения следственных мероприятий.