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Суд оставил в СИЗО замглавы Федерального казначейства по делу о мошенничестве

Происшествия
31 мая, 17:02 дата обновления: 31 мая, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Сергей Гуральников был арестован 13 мая по ходатайству следователя на срок до 10 июля

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников, обвиняемых в мошенничестве при исполнении госконтракта. Как передает корр. ТАСС из зала суда, были отклонены апелляционные жалобы защиты.

"Постановление Хорошевского суда оставить без изменения, жалобу защиты отклонить", - огласил решение судья.

Как ранее сообщили суде, замруководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, безработный Сергей Павлов, председатель совета директоров ЗАО "Сириус" Роман Павлов, а также гендиректор этой компании Александр Литвинов 13 мая были арестованы по ходатайству следователя на срок до 10 июля.

Неисполнение госконтракта

В ходе заседания адвокат Литвинова Дмитрий Богданов заявил, что его подзащитного обвиняют в неустановке сетевых плат в рамках исполнения государственного контракта. "Но платы должны были не устанавливаться, а, согласно контракту, только доставляться", - отметил адвокат.

Сам Литвинов, который лично участвовал в апелляционном заседании, рассказал, что контракт на поставку оборудования в 86 субъектов РФ был заключен в 2012 году. "Шестого мая этого года мне позвонил следователь и попросил к нему приехать. Мне инкриминируют, что мы не выполнили какие-то условия контракта", - сказал он, уточнив, что ни одна из компаний, которым поставлялись платы, не высказывала претензий. "Если бы мы что-то недовыполнили, то мы были готовы либо заплатить штраф, либо довыполнить", - сказал он.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 10 мая этого года. 11 мая Литвинов был допрошен в качестве свидетеля, а после задержан. Фигурантам дела инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Согласно открытым источникам, компания "Сириус" занимается проектированием и строительством объектов гражданского и промышленного назначения, внедрением систем информационной безопасности, инженерно-технических и телекоммуникационных систем, разработкой решений для автоматизации бизнеса, а также технической защитой информации. Уже несколько лет компания выполняет работы по государственным контрактам в интересах силовых ведомств, контролирующих и финансовых органов. 

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