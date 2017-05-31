В канадской Миссиссоге задержаны двое подозреваемых в нападении с ножом на школьника

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выходит в российский прокатКультура 1 июня, 0:52
Северный рубеж России: боевые корабли флотаАрмия и ОПК 1 июня, 0:05
День Северного флота. ДосьеБиографии и справки 1 июня, 0:01
Развитие технологий и поиск нового баланса в экономике: в Петербурге стартует ПМЭФ-2017Экономика и бизнес 1 июня, 0:00
Определились все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧСпорт 31 мая, 23:14
Бабаев: ЦСКА пока не обсуждал с Милановым новый контрактСпорт 31 мая, 22:50
Бабаев: ЦСКА надеется определить причину постоянных травм ДзагоеваСпорт 31 мая, 22:46
Кузнецова вышла в третий круг Roland GarrosСпорт 31 мая, 22:38
Бабаев: ЦСКА в ближайшее время планирует продлить контракт с ФернандесомСпорт 31 мая, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Два человека задержаны в связи с нападением на ученика средней школы имени Св. Франсиса Ксавье города Миссиссога (провинция Онтарио), который в результате получил ножевые ранения и был госпитализирован. Об этом сообщил телеканал CTV.
Стражи порядка заявили, что они разыскивают третьего участника нападения, чья личность уже установлена. В полиции добавили, что все подозреваемые в преступлении - молодые люди, но их имена и возраст не раскрываются. Как минимум один из них является учеником этой же школы и знаком с потерпевшим. Ранее сообщалось об одном нападавшем мужчине.
Пострадавший, чьи персональные данные также не разглашаются, так как ему нет еще 18 лет, был доставлен в больницу в серьезном состоянии, но сейчас его жизнь вне опасности.
В результате случившегося школа имени Св. Франсиса Ксавье и окрестные учебные заведения некоторое время находились на особом положении, но сейчас полиция уже разрешила ученикам и персоналу покинуть помещения.