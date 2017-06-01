Военный суд проведет прения сторон по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский окружной военный суд проведет в четверг прения сторон по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Вадим Прохоров.

Как ожидается, первой в прениях выступит прокурор Мария Семененко, которая выразит заключительную позицию относительно доказанности вины подсудимых. Также к присяжным обратятся все участники судебного разбирательства. В связи с тем, что уголовное дело проходит с участием суда коллегии присяжных, прокурор не будет говорить о сроке наказания, которого они заслуживают по мнению гособвинения.

Адвокат потерпевших предположил, что прения сторон продлятся несколько дней.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В рамках дела на скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.