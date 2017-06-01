ТЦ "Авиапарк" в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция проверяется сообщение о бесхозном предмете в здании торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МВД.

"Проводится проверка сообщения о найденном в здании бесхозном предмете", - сказал собеседник агентства, добавив, что ведется эвакуация.

По данным источника в полиции, из-за угрозы взрыва из здания эвакуировано 1,5 тыс. человек.