Во Львове вандалы облили красной краской Монумент славы

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Вандалы облили красной краской Монумент славы, установленный во Львове в память о погибших в Великой Отечественной войне советских воинах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управления Национальной полиция во Львовской области.

"Сегодня, 2 июня, в 9:30 мск в полицию поступило сообщение о том, что по улице Стрыйской во Львове неизвестные облили красной краской Монумент славы. На место происшествия направлены наряд полиции, а также следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия, проводит следственные действия, а также решается вопрос об открытии уголовного дела.

Монумент славы во Львове был открыт в 1970 году в Центральном парке культуры и отдыха. Это традиционное место проведения торжеств, посвященных празднованию Дня Победы.

Ансамбль состоит из тридцатиметрового пилона, бронзовой центральной группы и массивной гранитной стелы с большими рельефами из кованой меди. На вертикальном пилоне - горельефы, олицетворяющие основные виды войск: пехотинец, танкист, артиллерист, летчик, матрос. Центр ансамбля составляет скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.

Местные власти Львова неоднократно высказывались за демонтаж монумента. В 2014 году во время одного из заседаний Львовского горсовета состоялось обсуждение вопроса о сносе Монумента славы, после чего памятник решили сохранить. В апреле 2016 года депутаты Львовского горсовета от фракции Украинской галицкой партии обратились к мэру Львова с заявлением, в котором просили демонтировать монумент в свете принятого украинским парламентом весной 2015 года закона о декоммунизации.