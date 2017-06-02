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Житель Саратова бросил гранату в полицейских

Происшествия
2 июня, 20:32 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 2, июня. /ТАСС

Два стража порядка получили ранения и были госпитализированы

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Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Саратова, который бросил гранату в полицейских.

В результате взрыва пострадали двое сотрудников ГУ МВД, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ региона Екатерина Пирская.

"Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", - уточнила Пирская.

Она добавила, что полицейские прибыли в Ленинский район Саратова, чтобы провести обыск в частном доме в рамках следственных мероприятий. Мужчина, в доме которого должен был проводиться обыск, бросил в стражей правопорядка гранату. В результате взрыва пострадали двое полицейских, они были госпитализированы.

Какое именно дело расследовали сотрудники ГУ МВД, пока не уточняется. 

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