Житель Саратова бросил гранату в полицейских

Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"Международная панорама 2 июня, 20:48
Кузнецова вышла в 1/8 финала Roland GarrosСпорт 2 июня, 20:38
Первый старт "Федерации" проведут с Байконура в 2022 годуКосмос 2 июня, 20:36
Полтавченко: передача Исаакия может состояться при официальном обращении РПЦОбщество 2 июня, 20:34
Гендиректор ТАСС предложил начать системную борьбу с фейковыми новостямиНовости агентства 2 июня, 20:14
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкалеЭкономика и бизнес 2 июня, 20:00
Первый канал не планирует показывать матчи сборной России с венграми и чилийцамиСпорт 2 июня, 19:56
Боксеры Кудряшов и Дуродола показали одинаковый вес перед боем в Ростове-на-ДонуСпорт 2 июня, 19:37
Аллегри: "Реал" является фаворитом финала ЛЧ, но "Ювентус" способен не дать ему забитьСпорт 2 июня, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Саратова, который бросил гранату в полицейских.
В результате взрыва пострадали двое сотрудников ГУ МВД, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ региона Екатерина Пирская.
"Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", - уточнила Пирская.
Она добавила, что полицейские прибыли в Ленинский район Саратова, чтобы провести обыск в частном доме в рамках следственных мероприятий. Мужчина, в доме которого должен был проводиться обыск, бросил в стражей правопорядка гранату. В результате взрыва пострадали двое полицейских, они были госпитализированы.
Какое именно дело расследовали сотрудники ГУ МВД, пока не уточняется.