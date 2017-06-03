В центре Москвы в результате стрельбы ранен мужчина

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мужчина вечером 3 июня получил ранение в результате стрельбы на Пресненском Валу в Москве, правоохранительные органы разыскивают двух предполагаемых участников конфликта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о происшествии поступило около 23:30, инцидент произошел по адресу: Пресненский Вал, 8.

"Произошел конфликт между гражданами, в результате чего один из них получил ранение, предположительно, от травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое подозреваемых скрылись. "В настоящее время объявлен план "Перехват"", - заключил представитель полиции.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что конфликт между мужчинами начался в магазине и продолжился на улице, где и произошла стрельба.