В центре Москвы в результате стрельбы ранен мужчина

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мужчина вечером 3 июня получил ранение в результате стрельбы на Пресненском Валу в Москве, правоохранительные органы разыскивают двух предполагаемых участников конфликта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о происшествии поступило около 23:30, инцидент произошел по адресу: Пресненский Вал, 8.
"Произошел конфликт между гражданами, в результате чего один из них получил ранение, предположительно, от травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двое подозреваемых скрылись. "В настоящее время объявлен план "Перехват"", - заключил представитель полиции.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что конфликт между мужчинами начался в магазине и продолжился на улице, где и произошла стрельба.