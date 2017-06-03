Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центре Москвы в результате стрельбы ранен мужчина

Происшествия
3 июня, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух предполагаемых участников конфликта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мужчина вечером 3 июня получил ранение в результате стрельбы на Пресненском Валу в Москве, правоохранительные органы разыскивают двух предполагаемых участников конфликта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о происшествии поступило около 23:30, инцидент произошел по адресу: Пресненский Вал, 8.

"Произошел конфликт между гражданами, в результате чего один из них получил ранение, предположительно, от травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое подозреваемых скрылись. "В настоящее время объявлен план "Перехват"", - заключил представитель полиции.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что конфликт между мужчинами начался в магазине и продолжился на улице, где и произошла стрельба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
2
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш
3
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
4
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборы
5
Полина Богусевич представит Россию на "Детском Евровидении" в Грузии
6
Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещаний
7
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
Темы дня
Загрузка...
Реклама