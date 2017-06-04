Посольство РФ в Лондоне рекомендовало избегать района ЧП в британской столице

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне рекомендует избегать район Лондонского моста, на котором произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек.
"На Лондонском мосту (London bridge) (произошло) чрезвычайное происшествие - микроавтобус совершил наезд на пешеходов, район оцеплен полицией. Рекомендуем следить за информацией полиции и избегать района ЧП, - говорится в сообщении посольства, размещенном на странице посольства в Facebook. - Если оно затронуло вас или ваших близких, телефон посольства для экстренных случаев (угроза жизни, здоровью и безопасности граждан России в Великобритании): +44 (0) 7768 566 868".
Ранее телеканал Sky News сообщил, что на мосту Лондон-бридж автомобиль наехал на пешеходов. По его информации, там также могло быть совершено нападение с применением холодного оружия. По данным СМИ, пострадали до 20 человек.