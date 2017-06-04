Режим ЧС введен в Муйском районе Бурятии из-за лесных пожаров

УЛАН-УДЭ, 4 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Муйском районе Бурятии, где в трех километрах от поселка Таксимо продолжает действовать природный пожар. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

"На утро 4 июня в регионе действуют три лесных пожара - в Муйском районе на площади менее 230 га. В том числе продолжает действовать лесной пожар в трех километрах от поселка Таксимо, его общая площадь составляет 8 га", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Очаг был обнаружен утром 3 июня. К его тушению привлечены порядка 30 человек, 9 единиц техники.

"По предварительным данным, причиной возникновения очага стал переход огня с иных категорий земель. На данный момент угрозы населенному пункту нет", - уточнили в агентстве.

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 65 га. Очаги потушены в Тарбагатайском. Закаменском, Кижингинском районах. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.