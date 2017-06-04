Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим ЧС введен в Муйском районе Бурятии из-за лесных пожаров

Происшествия
4 июня, 6:25 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

На утро 4 июня в регионе действуют три лесных пожара - в Муйском районе на площади менее 230 га

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 4 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Муйском районе Бурятии, где в трех километрах от поселка Таксимо продолжает действовать природный пожар. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

"На утро 4 июня в регионе действуют три лесных пожара - в Муйском районе на площади менее 230 га. В том числе продолжает действовать лесной пожар в трех километрах от поселка Таксимо, его общая площадь составляет 8 га", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Очаг был обнаружен утром 3 июня. К его тушению привлечены порядка 30 человек, 9 единиц техники.

"По предварительным данным, причиной возникновения очага стал переход огня с иных категорий земель. На данный момент угрозы населенному пункту нет", - уточнили в агентстве.

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 65 га. Очаги потушены в Тарбагатайском. Закаменском, Кижингинском районах. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
2
Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне
3
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
4
Королевская монополия: "Реал" вновь стал победителем Лиги чемпионов
5
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш
6
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
7
SpaceX успешно вывела на орбиту корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
Темы дня
Загрузка...
Реклама