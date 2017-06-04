СК проверяет данные СМИ о ранении школьницы на квесте в Москве

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о ранении 12-летней школьницы во время квест-игры в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Из сообщения СМИ следует, что 12-летняя девочка, отмечая День защиты детей с другими детьми, во время прохождения квест-игры получила телесные повреждения в виде рваной раны губы и подбородка", - сообщила она.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия", - добавила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.