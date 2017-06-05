Суд огласит приговор бывшей главе Библиотеки украинской литературы

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 5 июня огласит приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. Об этом ТАСС сообщили в суде.
В ходе прений сторон прокурор Людмила Баландина попросила приговорить Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст. Гособвинитель просила также запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и на государственной службе сроком на три года.
Кроме того, прокуратура частично поддержала иск потерпевшей стороны, считая возможным взыскать с Шариной чуть более 2,1 млн рублей вместо заявленных 2,4 млн рублей в счет ущерба, причиненного библиотеке.
Сама Шарина отвергла все обвинения в свой адрес и попросила оправдательного приговора. Ее позицию поддержали адвокаты, которые также просили отказать в удовлетворении заявленного иска.
Шарина обвиняется по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере"). Подсудимая с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2011-2015 гг. Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.
Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам государственного обвинителя, сумма ущерба, нанесенного Шариной государству, превышает 2 млн рублей.