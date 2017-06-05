Автомобиль упал в реку на западе Москвы

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автомобиль упал в Москву-реку на западе столицы, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"На набережной Тараса Шевченко автомобиль упал в реку. В настоящее время на место прибыли спасатели. Гражданский катер, находившийся поблизости, оказал помощь водителю, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время машина находится на мелководье, готовится ее подъем из воды с помощью пожарного крана.
По данным источника в экстренных службах города, в воду упал автомобиль Jaguar, спасатели проверяют, не осталось ли в машине людей.