Автомобиль упал в реку на западе Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автомобиль упал в Москву-реку на западе столицы, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"На набережной Тараса Шевченко автомобиль упал в реку. В настоящее время на место прибыли спасатели. Гражданский катер, находившийся поблизости, оказал помощь водителю, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время машина находится на мелководье, готовится ее подъем из воды с помощью пожарного крана.

По данным источника в экстренных службах города, в воду упал автомобиль Jaguar, спасатели проверяют, не осталось ли в машине людей.