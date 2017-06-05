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На экс-гендиректора ивановского завода "Автокран" возбудили дело за неуплату налогов

Происшествия
5 июня, 16:47 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 5, июня. /ТАСС

По версии следствия, с мая по декабрь 2016 года бывший директор завода самостоятельно не уплатил налоги, а затем препятствовал их принудительному взысканию

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ИВАНОВО, 5 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ивановского завода "Автокран", подозреваемого в неуплате налогов на сумму более чем 14,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Ивановской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Автокран" по статье УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, с мая по декабрь 2016 года бывший директор завода самостоятельно не уплатил налоги, а затем препятствовал их принудительному взысканию. "Он проводил расчеты через счета третьих лиц, чтобы деньги не могли взыскать в принудительном порядке. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 14,5 млн рублей", - сказали в ведомстве, добавив, что в настоящее время следователи проводят сбор доказательств.

Как сообщалось ранее, у завода были финансовые проблемы, и суд рассматривал дело о его банкротстве. В мае текущего года, после процедуры финансового оздоровления за счет средств "Сбербанка России" и смены собственника, завод "Автокран" возобновил производство после длительного простоя. Договоренность о финансовом оздоровлении предприятия была достигнута между губернатором региона Павлом Коньковым и первым зампредседателя правления "Сбербанка России" Максимом Полетаевым на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году.

Завод "Автокран", построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. Предприятие выпустило более 150 тыс. автокранов "Ивановец", которые были проданы в 70 стран мира. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год. Производство было возобновлено в 2016 году.

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