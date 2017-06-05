По делу о взятках главе управления Минздрава Подмосковья изъяты десятки млн рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области в ходе обысков по делу о получении взяток на 2 млн рублей начальником управления Минздрава Подмосковья изъяли денежные средства на десятки миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель подмосковного ГСУ СК РФ Андрей Марков в интервью, которое будет опубликовано в завтрашнем номере "Российской газеты".

"Нами задержан начальник управления Министерства здравоохранения Московской области по подозрению в получении взятки", - рассказал руководитель ГСУ. По версии следователей, с сентября 2016 года по февраль 2017 года представители коммерческих организаций передали ему не менее 2 млн рублей. "Во столько чиновник оценил свою помощь в выдаче лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также за победы на аукционах на право заключить контракты на поставку расходных материалов лечебным учреждениям", - сказал Марков, отметив, что фигурантами уголовного дела стали и представители компаний, дававшие взятки.

"В настоящее время следователями проведены обыски у всех подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты несколько миллионов рублей, а также сотни тысяч долларов. Следствие ходатайствовало перед судом о наложении ареста на изъятые деньги", - сообщил руководитель подмосковного ГСУ СК РФ.

Другим крупным делом о коррупции в здравоохранении стало, по его словам, дело о мошенничестве при выполнении капитального ремонта Коломенской центральной районной больницы.

По данным ГСУ, и. о. главврача больницы Борис Марьяновский в период с 2010 года по 2013 год вместе со своим заместителем, директором одной из компаний и другими лицами похитили средства, выделенные из бюджетов области, района и городского поселения Коломна на капремонт, завысив стоимость и объемы выполненных работ. "Ущерб составил свыше 75 млн рублей", - отметил Марков. Еще 6 млн рублей, добавил он, составил ущерб от предоставленных бизнесменам площадей, которые они использовали почти пять лет без арендной платы и оплаты коммунальных платежей.