Число людей, вынужденных покинуть дома из-за наводнения в Уругвае, превысило 3,4 тыс.

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Свыше 3,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями на севере Уругвая. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Из этого общего числа 1113 были эвакуированы, 2306 уехали самостоятельно", - говорится в заявлении.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в департаменте Сальто, где свои дома были вынуждены покинуть 1957 человек. От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас. Как отмечают власти, пострадавшим предоставлена необходимая помощь. Специалисты Управления и местные власти планируют посетить пострадавшие районы в ближайшие два дня.

Ливни обрушились на север Уругвая в конце мая. По прогнозам метеорологов, в четверг и пятницу в регионе могут выпасть новые осадки.