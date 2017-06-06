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Число людей, вынужденных покинуть дома из-за наводнения в Уругвае, превысило 3,4 тыс.

Происшествия
6 июня, 7:51 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Наиболее сложная ситуация сохраняется в департаменте Сальто, где свои дома были вынуждены покинуть почти две тысячи человек

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Свыше 3,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями на севере Уругвая. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Из этого общего числа 1113 были эвакуированы, 2306 уехали самостоятельно", - говорится в заявлении.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в департаменте Сальто, где свои дома были вынуждены покинуть 1957 человек. От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас. Как отмечают власти, пострадавшим предоставлена необходимая помощь. Специалисты Управления и местные власти планируют посетить пострадавшие районы в ближайшие два дня.

Ливни обрушились на север Уругвая в конце мая. По прогнозам метеорологов, в четверг и пятницу в регионе могут выпасть новые осадки.

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