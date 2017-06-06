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Замглавы Владимирской области предъявлено обвинение в получении взяток

Происшествия
6 июня, 10:34 дата обновления: 6 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Елена Мазанько не признала свою вину в получении взяток, сообщил следователь

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Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вице-губернатору Владимирской области Елене Мазанько предъявлено обвинение в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мазанько предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах", - сказал следователь в суде.

"Мазанько свою вину в получении взяток не признала", - сказал следователь.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила, что Мазанько была задержана по подозрению в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей и доставлена в Москву, а Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в ее отношении по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Елена Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года, до этого работала заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ, а еще ранее была вице-губернатором Кемеровской области.

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