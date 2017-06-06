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ВС Карелии вернул в райсуд дело первой осужденной за ЧП с детьми на Сямозере

Происшествия
6 июня, 11:27 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Фельдшер Ирина Щербакова ранее стала первой, кого осудили за ЧП с детьми

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Ирина Щербакова

Ирина Щербакова

© Игорь Лукьянов/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд (ВС) Карелии отказался рассматривать апелляционные жалобы пострадавших и вернул в суд первой инстанции уголовное дело фельдшера Ирины Щербаковой, которая была осуждена за ЧП с детьми на Сямозере в июне 2016 года.

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В апреле Суоярвский районный суд признал Щербакову, принявшую звонок от тонущего на Сямозере мальчика за шутку, виновной по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 10-летней дочерью возраста 14 лет. Потерпевшие потребовали ужесточить вердикт и направили апелляционные жалобы в ВС Карелии.

"Ходатайства потерпевших удовлетворить. Снять с апелляционного рассмотрения уголовное дело по апелляционным жалобам потерпевших, законных представителей потерпевших на приговор Суоярвского районного суда от 4 апреля в отношении Щербаковой Ирины Владимировны. Направить его в Суоярвский районный суд для вручения копий приговора и выполнения требований ст. 389.6 и ст. 389.8 УПК РФ", - сказал судья Вячеслав Иванов.

Ходатайства потерпевших

Ранее в ходе судебного заседания Иванов сказал, что от 13 потерпевших и их представителей в ВС Карелии поступили ходатайства с просьбой о снятии уголовного дела с рассмотрения и направлении его в суд первой инстанции, так как они не получили копии приговора по делу Щербаковой, в связи с чем не смогли представить дополнения к апелляционным жалобам.

Прокурор поддержал эти ходатайства. Адвокат осужденной возражала. Щербакова в суд не явилась.

Как было доказано в суде первой инстанции, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Звонок ребенка она приняла за шутку, халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Щербакова стала первой, кого осудили за ЧП с детьми. В суде она признала вину частично.

Трагедия на Сямозере

ЧП произошло в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Также в гибели детей обвиняют экс-инструктора лагеря Павла Ильина, который в данное время проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.

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Гибель детей на озере в Карелии
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