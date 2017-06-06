Адвокат потерпевших сомневается в причастности одного из фигурантов к убийству Немцова

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Потерпевшие по итогам судебного процесса не сомневаются в виновности большинства фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом во вторник в Московском окружном военном суде (МОВС) заявила адвокат Ольга Михайлова.
"Потерпевшие считают, что лица, находящиеся на скамье подсудимых, кроме Хамзата Бахаева, причастны к преступлению. Следствие предоставило, на наш взгляд, недостаточно доказательств в пользу его виновности", - сказала Михайлова.
В то же время защитник заявила, что не может просить присяжных вынести обвинительный вердикт в связи с тем, что следствие не установило организаторов и заказчиков преступления. "Сторона потерпевших оставляет на усмотрение присяжных вердикт по данному делу. К сожалению, следствие не раскрыло полностью это преступление - не установлены заказчики этого убийства и его спонсоры", - сказала Михайлова.
Вместе с тем она отметила, что сторона потерпевших согласится с любым вердиктом коллегии присяжных. "Мы, представители потерпевших, полагаемся на ваш вердикт, мы примем любой ваш вердикт", - подчеркнула она, поблагодарив присяжных от лица дочери Немцова Жанны за неравнодушие. Ранее прокурор Мария Семененко заявила, что считает доказанной вину фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова и попросила коллегию присяжных вынести им обвинительный вердикт.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.