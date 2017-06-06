МВД Азербайджана и РФ провели спецоперацию на границе, задержаны 29 человек

БАКУ, 6 июня. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Правоохранительные органы Азербайджана и России в ходе операции под условным названием "Граница" на госгранице двух стран задержали 29 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений.

Об этом говорится в распространенном сообщении МВД Азербайджана.

"В результате мер, которые охватывали приграничные регионы Республики Дагестан РФ и Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы Азербайджана, были задержаны 29 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе 13 человек, разыскиваемых российской стороной, определено место нахождения трех человек, считавшихся пропавшими без вести.

Кроме того, задержаны 56 человек, имевших долги перед государством", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что изъяты незаконно хранимые восемь автоматов, 13 пистолетов, 66 ружей, 53 ручные гранаты и большое количество других боеприпасов. По данным МВД Азербайджана, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были выявлены 15 фактов, связанных с наркотиками, уничтожено более 39 тысяч кустов конопли общим весом 10,3 тонны. "Кроме того, в ходе мероприятий обеспечено раскрытие 16 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов", - подчеркивается в сообщении.

Операция проводилась с 29 мая по 4 июня в соответствии с договоренностью, достигнутой между министерствами внутренних дел двух стран.

Основной целью было "выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков, а также материальных средств, направленных на осуществление противоправных действий".

По данным МВД Азербайджана, проведение подобных совместных комплексных оперативно-разыскных мероприятий планируется и в будущем.