Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество отравившихся шаурмой жителей Ростовской области увеличилось до 35

Происшествия
7 июня, 10:25 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 7, июня. /ТАСС

По данным СК, все пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов, расположенном на территории города

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Количество жителей города Новочеркасска в Ростовской области, госпитализированных после отравления шаурмой, увеличилось до 35. Об этом ТАСС сообщила  начальник управления здравоохранения города Татьяна Гудкова.

Ранее региональное управление Следственного комитета (СК) сообщило о более 20 случаях отравления.

"С 5 июня на стационарное лечение поступило 35 человек, и есть основания полагать, что пациенты продолжат поступать в городскую Специализированную инфекционную больницу. В числе отравившихся - двое детей из одной семьи вместе с мамой", - отметила Гудкова.

По ее словам, состояние пациентов можно охарактеризовать как среднее. "Их жизни ничего не угрожает, медикаментов хватает, им оказывается вся необходимая медпомощь. Лечение займет не меньше недели", - отметила начальник управления здравоохранения Новочеркасска.

По данным СК, все пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов, расположенном на территории города. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
Темы дня
Загрузка...
Реклама