Количество отравившихся шаурмой жителей Ростовской области увеличилось до 35

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Количество жителей города Новочеркасска в Ростовской области, госпитализированных после отравления шаурмой, увеличилось до 35. Об этом ТАСС сообщила начальник управления здравоохранения города Татьяна Гудкова.

Ранее региональное управление Следственного комитета (СК) сообщило о более 20 случаях отравления.

"С 5 июня на стационарное лечение поступило 35 человек, и есть основания полагать, что пациенты продолжат поступать в городскую Специализированную инфекционную больницу. В числе отравившихся - двое детей из одной семьи вместе с мамой", - отметила Гудкова.

По ее словам, состояние пациентов можно охарактеризовать как среднее. "Их жизни ничего не угрожает, медикаментов хватает, им оказывается вся необходимая медпомощь. Лечение займет не меньше недели", - отметила начальник управления здравоохранения Новочеркасска.

По данным СК, все пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов, расположенном на территории города. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".