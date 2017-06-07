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Отец полковника Захарченко решил вернуть 4 млн рублей банку "МИА"

Происшествия
7 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Представители банка отметили, что пока не получали извещения от нотариуса

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Виктор Захарченко

Виктор Захарченко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отец скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко внес в депозитную ячейку 4 млн рублей для возмещения ущерба банку "Московское ипотечное агентство". Об этом в Мосгорсуде сообщил его адвокат.

"Захарченко захотел вернуть деньги банку, которые он получал в качестве зарплаты, и внес более 4 млн рублей на депозит нотариуса", - сказал адвокат.

Представители банка отметили, что пока не получали извещения от нотариуса.

Дело Виктора Захарченко

Уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка Сергея Гриба, который в настоящее время находится за рубежом и является подозреваемым по делу.

Виктор Захарченко обвиняется по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Организация растраты") и по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере") УК РФ. Пособником Захарченко-старшего является, по мнению следствия, советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин. По словам его адвоката Дарьи Евмениной, Корьевкину вменяется растрата 1,5 млн рублей в период с июля 2014 года по апрель 2015 года. Этими деньгами Виктор Захарченко, которого Корьевкин взял на должность вице-президента банка с окладом в 150 тыс. рублей без должного образования и опыта, распорядился в своих корыстных интересах.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за его фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб в размере 4 млн рублей.

Ранее следователь заявлял, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына - полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в получении миллионных взяток. Захарченко-младший прославился не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.

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