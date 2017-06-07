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Предполагаемый сообщник вице-губернатора Курской области признал вину

Происшествия
7 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Замдиректора строительной компании "Своя квартира" Александр Филимонов также дал показания и изобличил соучастников, сообщает следствие

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Замдиректора строительной компании "Своя квартира" Александр Филимонов, являющийся фигурантом уголовного дела в отношении вице-губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняющегося в получении взятки, полностью признал вину. Об этом в Басманном суде Москвы заявил представитель Следственного комитета России.

"Филимонов свою вину признал полностью и изобличил ряд соучастников", - сказал следователь, аргументируя ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Филимонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), его заместителю Андрею Занину - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество в даче взятки в особо крупном размере").

Басманный суд Москвы рассмотрит также ходатайство СК об аресте вице-губернатора Зубкова.

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