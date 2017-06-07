Суд в Москве арестовал экс-полицейского, ранившего ножом подростка

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, ранившего ножом подростка на детской площадке в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"39-летнему жителю столицы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.
По данным следствия, в ночь на 24 мая обвиняемый с ножом и травматическим оружием, используя малозначительный повод, напал на двух молодых людей на детской площадке на улице Маршала Федоренко. В результате 16-летний подросток был госпитализирован с ножевым ранением, где ему оказывается вся необходимая медпомощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. 18-летний пострадавший с травматическим ранением мягких тканей осмотрен врачами и отпущен домой.
Как ранее сообщили в столичном главке МВД, нападение совершил бывший сотрудник полиции. Полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители понесли строгую дисциплинарную ответственность.