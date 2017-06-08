Сотрудник атомного объекта в Японии получил беспрецедентно высокую дозу облучения

ТОКИО, 8 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Сотрудник японского ядерного Научно-исследовательского центра Оараи в результате инцидента в минувший вторник вдохнул в себя порошкообразный плутоний с крайне высоким уровнем радиоактивности - 360 тыс. беккерелей. Об этом сообщило в четверг Японское агентство по атомной энергетике, отметив беспрецедентный характер случившегося.

В общей сложности в результате инцидента пострадали четыре человека. Они доставлены в медицинский центр в городе Тиба, специализирующийся на заболеваниях, вызванных радиоактивным поражением. У всех пострадавших пока серьезного ухудшения состояния здоровья не отмечено.

Инцидент произошел 6 июня, когда четыре сотрудника объекта в Оараи внутри одного из защищенных помещений открыли металлический контейнер с радиоактивными веществами. По неустановленной причине при этом разорвался пластиковый пакет, в котором находился порошкообразный плутоний-239. Он попал на одежду сотрудников, все они, как было установлено, вдохнули радиоактивное вещество, хотя были в полумасках, закрывавших рот и нос.

Находившийся ближе всего к пакету сотрудник, по расчетам медиков, вдохнул такое количество плутония, которое только в течение предстоящего года даст общее внутреннее облучение в размере 1,2 зиверта. Взвесь плутония-239, предположительно, прошла по дыхательным путям сотрудника, попала в кровь, а потом во внутренние органы и костную ткань. Предельная норма облучения для работников АЭС и других атомных объектов в Японии - 0,1 зиверта в течение пяти лет. Пострадавший работник получит общее внутреннее облучение в течение последующих 50 лет в размере более 12 зивертов.

Трое других сотрудников также получили серьезные дозы радиации. Все облученные находятся под тщательным наблюдением врачей, которые еще ни разу не сталкивались ни с чем подобным на японских атомных объектах.

Центр в Оараи занимается производством и тестированием ядерного топлива, в том числе для экспериментальных реакторов на быстрых нейтронах. Проведенные замеры показали, что утечка радиации за пределы центра в результате этого инцидента не произошла.