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В Москве женщина отсудила 800 тыс. рублей у "Гормоста" за падение на ее машину части моста

Происшествия
8 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Суд установил, что ДТП произошло из-за несоблюдения предприятием "Гормост" требований по обеспечению безопасности дорожного движения

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Владелица автомобиля выиграла иск к ГБУ Москвы "Гормост" о взыскании ущерба, причиненного машине в результате падения на нее части моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"По итогам рассмотрения суд первой инстанции взыскал с ответчика 812 тыс. рублей за причиненный материальный ущерб, а также около 40 тыс. рублей в качестве компенсации иных расходов, в том числе 14 тыс. рублей за моральный вред. Суд апелляционной инстанции признал законным это решение, кроме суммы компенсации за моральный вред. Поскольку доказательств, отвечающих требованиям закона, а также подтверждающих, что действием или бездействием ответчика истцу причинен моральный вред, не представлено, решение в этой части было отменено", - сказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Владелица автомобиля Mercedes обратилась в Лефортовский суд Москвы с иском к "Гормосту" о компенсации материального и морального ущерба, причиненного ей в результате ДТП, когда на автомобиль под ее управлением упала часть моста на Кутузовском проспекте.

В пресс-службе отметили, что судом в ходе рассмотрения иска установлено, что ДТП произошло именно по причине несоблюдения предприятием "Гормост" требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог или дорожных сооружений.

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