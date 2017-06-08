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Мосгорсуд оставил в СИЗО математика Богатова по обвинению в призывах к экстремизму

Происшествия
8 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Защита Богатова просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 30 июня срока ареста преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Пресненского районного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В апелляционной жалобе защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Богатову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков.

По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

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