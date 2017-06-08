Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске Ростовской области увеличилось с 35 до 50, сообщила в четверг ТАСС начальник управления здравоохранения города Татьяна Гудкова.
"По последним данным, на стационарное лечение в специализированную инфекционную больницу с признаками отравления поступило уже 50 человек. Трое из них - дети", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, состояние пациентов можно охарактеризовать как средней тяжести, угрозы жизни нет.
Как ранее сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, при обследовании больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза. После инцидента в городе проходят массовые проверки торговых точек, реализующих готовые блюда.
По данным следствия, все пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов, расположенном на территории города. Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.