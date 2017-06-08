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Родственники жертв крушения MH17 получат доступ к видео с камер в аэропорту

Происшествия
8 июня, 18:21 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Ранее в голландской прокуратуре отказывались показывать эти изображения, ссылаясь на закон о конфиденциальности, поскольку на видео запечатлены не только жертвы трагедии, но и другие люди

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ГААГА, 8 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Родственники жертв крушения Boeing на Украине в июле 2014 года получат доступ к видео с камер в аэропорту, на которых видно, как их близкие садятся в самолет. Об этом сообщили в четверг в фонде "Авиакатастрофа MH17".

Ранее в голландской прокуратуре отказывались показывать родственникам эти изображения, ссылаясь на закон о конфиденциальности, поскольку на снятых видео запечатлены не только жертвы трагедии, но и другие люди, находившиеся в тот день в аэропорту.

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Однако продолжавшиеся несколько лет переговоры между фондом и ведомством наконец принесли свои плоды. "Это последние изображения, и для родственников погибших очень важно увидеть их", - отметил председатель организации Эверт ван Зейтвелд.

По его словам, для каждой семьи будет подготовлено отдельное видео. Просмотреть его родственники смогут в специальных помещениях. При этом перед этим они должны будут подписать соглашение о неразглашении информации. "Право на неприкосновенность частной жизни должно быть соблюдено неукоснительно", - подчеркнул ван Зейтвелд.

Данные изображения были сняты 34 камерами видеонаблюдения в зале вылета аэропорта Схипхол 17 июля 2014 года в период с 4:00 по 14:00 по местному времени. На кадрах видно, как экипаж и пассажиры проходят проверку безопасности и садятся в самолет.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Почти две третьих находившихся на борту людей являлись подданными Нидерландов.

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Крушение Boeing в Донецкой области
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