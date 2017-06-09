Жертва изнасилования Полански потребует в суде закрыть дело против режиссера

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Саманта Геймер, виновным в изнасиловании которой был признан Роман Полански, потребует в суде Лос-Анджелеса закрыть дело против кинорежиссера. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Гарланда Брауна, адвоката Полански.

"Она устала от этого дела. Судья ведь просто издевается над Полански", - заявил Браун. Он добавил, что Геймер и раньше выступала за прекращение уголовного преследования режиссера, однако сегодня она должна впервые лично предстать перед судом в Лос-Анджелесе. В феврале Геймер, которой на момент изнасилования было 13 лет, опубликовала видеообращение, в котором потребовала закрыть дело против режиссера, так как он уже принес ей извинения.

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе заочно признал его виновным в растлении несовершеннолетней. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн долларов, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера и в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении значилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе принял во внимание эти вердикты и избавил Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.