Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жертва изнасилования Полански потребует в суде закрыть дело против режиссера

Происшествия
9 июня, 7:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Саманта Геймер потребовала закрыть дело против режиссера, так как он уже принес ей извинения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Саманта Геймер, виновным в изнасиловании которой был признан Роман Полански, потребует в суде Лос-Анджелеса закрыть дело против кинорежиссера. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Гарланда Брауна, адвоката Полански.

"Она устала от этого дела. Судья ведь просто издевается над Полански", - заявил Браун. Он добавил, что Геймер и раньше выступала за прекращение уголовного преследования режиссера, однако сегодня она должна впервые лично предстать перед судом в Лос-Анджелесе. В феврале Геймер, которой на момент изнасилования было 13 лет, опубликовала видеообращение, в котором потребовала закрыть дело против режиссера, так как он уже принес ей извинения.

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе заочно признал его виновным в растлении несовершеннолетней. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн долларов, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера и в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении значилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе принял во внимание эти вердикты и избавил Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора
3
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
4
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
5
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
6
Гол Малкина помог "Питтсбургу" выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"
7
Трамп не стал публично комментировать выступление экс-директора ФБР в Сенате США
Темы дня
Загрузка...
Реклама