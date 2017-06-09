DM: неизвестный с ножом взял заложников в центре занятости в Ньюкасле

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ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники несколько сотрудников центра занятости в Ньюкасле. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Местная полиция написала в Twitter, что "реагирует на инцидент в (районе) Байкер". "Дороги рядом с улицей Клиффорд-стрит перекрыты", - говорится также в коротком сообщении. Других подробностей об инциденте пока нет.
Police dealing with an incident in Byker. Roads around the Clifford Street area are closed with local diversions in place.— Newcastle Police (@npnewcastle) 9 June 2017