Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава РАО Федотов начал выплачивать ущерб по делу о хищении

Происшествия
9 июня, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

На счет РАО уже поступил платеж в размере 1 млн рублей, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый по делу крупном хищении имущества этой организации, начал выплачивать ущерб. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Федотов согласился полностью погасить ущерб и начал перечислять деньги в РАО через свою супругу. На счет РАО поступил уже платеж от Федотовой за Федотова в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу РАО Федотова до 17 мая

Адвокат Александр Ильдуганов подтвердил ТАСС возмещение Федотовым ущерба, отметив, что его подзащитный перечислил РАО "намного больше, чем миллион". Защитник отказался от других комментариев, мотивировав это рядом публикаций, в которых искажается действительное положение дел. "Отказ от комментариев связан с появлением ряда публикаций в СМИ, которые, по мнению защиты, вредят нашему доверителю и хотят представить данную ситуацию как некий конфликт Федотова с нынешним руководством РАО", - сказал Ильдуганов.

Федотов был задержан 28 июня 2016 года, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. В конце декабря Министерство юстиции утвердило в должности нового генерального директора РАО Максима Дмитриева.

Как считает следствие, Федотов вводил в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации. Федотов заключил досудебную сделку со следствием. По решению Пресненского суда Москвы он находится под стражей.

По данным следствия, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако защита Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Назарбаев: ШОС вступила в новый этап развития как "Шанхайская восьмерка"
3
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
4
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
5
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
6
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
7
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама