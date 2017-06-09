Экс-глава РАО Федотов начал выплачивать ущерб по делу о хищении

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый по делу крупном хищении имущества этой организации, начал выплачивать ущерб. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Федотов согласился полностью погасить ущерб и начал перечислять деньги в РАО через свою супругу. На счет РАО поступил уже платеж от Федотовой за Федотова в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Александр Ильдуганов подтвердил ТАСС возмещение Федотовым ущерба, отметив, что его подзащитный перечислил РАО "намного больше, чем миллион". Защитник отказался от других комментариев, мотивировав это рядом публикаций, в которых искажается действительное положение дел. "Отказ от комментариев связан с появлением ряда публикаций в СМИ, которые, по мнению защиты, вредят нашему доверителю и хотят представить данную ситуацию как некий конфликт Федотова с нынешним руководством РАО", - сказал Ильдуганов.

Федотов был задержан 28 июня 2016 года, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. В конце декабря Министерство юстиции утвердило в должности нового генерального директора РАО Максима Дмитриева.

Как считает следствие, Федотов вводил в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации. Федотов заключил досудебную сделку со следствием. По решению Пресненского суда Москвы он находится под стражей.

По данным следствия, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако защита Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.