Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ярославле локализован

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. На складе с горюче-смазочными материалами в промышленной зоне в Ярославле произошел пожар. На территории загорелись 200-литровые бочки с ГСМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.

Как уточнили у ведомстве, в 12:40 мск пожар был локализован. "В настоящий момент пожар локализован, площадь пожара снижена с 4 тыс. кв. метров до 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе. Изначально сообщалось, что огонь охватил 2,3 тыс. кв. метров, в последствии площадь возгорания увеличилась в два раза - до 4 тыс. кв. метров.

В медицинских службах ТАСС сообщили, что в результате пожара пострадал один человек. "По последней информации, пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, облако черного дыма идет в сторону Дзержинского района Ярославля. "Эвакуации не будет, никакой угрозы для людей нет", - отметили в пресс-службе.

Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар по третьему (повышенному) номеру сложности. "На место для тушения пожара уже следует пожарный поезд, в готовность приведены три вертолета Ка-32", - сказал собеседник агентства. Также на место ЧП направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Рядом со складом нет жилых домов, близ промзоны расположены лес и кладбище, а также проходит автодорога.