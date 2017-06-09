МВД опровергло информацию о взрыве в жилом доме на юге Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию о взрыве в жилом доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Информация о якобы имевшем месте взрыве в жилом доме не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Ранее в службу "02" поступил звонок с вызовом в дом номер 77 по улице Южнобутовской. "Полиция прибыла по вызову, но никаких признаков взрыва не обнаружено", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Оперативные службы выясняют обстоятельства вызова экстренных служб по данному адресу.