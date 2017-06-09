Советник губернатора Санкт-Петербурга пострадал в результате ДТП

Ерохин: футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как СанчесСпорт 9 июня, 22:32
Жуков: одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов облегчит подготовку к нимСпорт 9 июня, 22:24
Глушаков: российские футболисты выполнили установку тренера в матче с чилийцамиСпорт 9 июня, 22:17
Жуков: расширение программы фехтования на ОИ позволяет рассчитывать еще на две медалиСпорт 9 июня, 22:14
Черчесов: Кудряшов получил сильный ушиб в матче с чилийцамиСпорт 9 июня, 22:10
Мутко заявил, что у него нет вопросов к работе Черчесова в сборной России по футболуСпорт 9 июня, 22:03
Черчесов: сборная России по футболу сделала качественный скачок в игре с командой ЧилиСпорт 9 июня, 21:58
Мутко: сборная России по футболу находится в хороших кондициях перед Кубком конфедерацийСпорт 9 июня, 21:54
Усманов: включение новых видов фехтования в программу ОИ является признанием работы FIEСпорт 9 июня, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Советник губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, президент Федерации баскетбола Северной столицы Алексей Бурчик в пятницу пострадал в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации города.
"Алексей Петрович (Бурчик) был сбит автомобилем сегодня днем", - сказал собеседник, но не уточнил состояние пострадавшего.
По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в центре города у дома 16 по Миллионной улице неподалеку от здания комитета по спорту. Советник с травмой головы был госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Его состояние оценивается, по предварительным данным, как тяжелое.
Как сообщается на сайте Федерации баскетбола, Алексей Бурчик родился 7 февраля 1953 года в Ленинграде. Он стал Мастером спорта СССР в 1976 году, с 2006 года он - Мастер спорта России международного класса, имеет 25 лет тренерско- преподавательского стажа. В 2014 году стал советником губернатора Санкт-Петербурга.