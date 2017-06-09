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Советник губернатора Санкт-Петербурга пострадал в результате ДТП

Происшествия
9 июня, 22:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июня. /ТАСС

По предварительным данным, состояние Алексея Бурчика оценивается как тяжелое

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Советник губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, президент Федерации баскетбола Северной столицы Алексей Бурчик в пятницу пострадал в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации города.

"Алексей Петрович (Бурчик) был сбит автомобилем сегодня днем", - сказал собеседник, но не уточнил состояние пострадавшего.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в центре города у дома 16 по Миллионной улице неподалеку от здания комитета по спорту. Советник с травмой головы был госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Его состояние оценивается, по предварительным данным, как тяжелое.

Как сообщается на сайте Федерации баскетбола, Алексей Бурчик родился 7 февраля 1953 года в Ленинграде. Он стал Мастером спорта СССР в 1976 году, с 2006 года он - Мастер спорта России международного класса, имеет 25 лет тренерско- преподавательского стажа. В 2014 году стал советником губернатора Санкт-Петербурга.

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