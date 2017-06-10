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СК проверит законность отказа в возбуждении дела о смерти пациента больницы под Владимиром

Происшествия
10 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Мужчина ушел из палаты, а спустя три месяца его тело было обнаружено в подвале медицинского учреждения

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил проверить обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела по факту смерти мужчины в подвале одной из больниц Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что 40-летний мужчина во время пребывания в больнице во Владимирской области самостоятельно покинул палату, лишь спустя три месяца его тело было обнаружено в подвале данного медицинского учреждения", - сказала она.

По данным СМИ, ни дежурный врач, ни медсестры не видели, когда ушел пациент, а исчезновение мужчины заметили лишь на следующий день и не сообщили своевременно о произошедшем в правоохранительные органы.

По факту смерти мужчины следователи регионального управления СК РФ провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Бастрыкин поручил проверить обоснованность данного решения и дать правовую оценку действиям медперсонала больницы.

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