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Полиция не считает инцидент с наездом автомобиля на пешеходов в Амстердаме терактом

Происшествия
11 июня, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В результате инцидента пострадали восемь человек, двое из них были госпитализированы

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция не считает инцидент с наездом автомобиля на пешеходов, произошедший в субботу вечером недалеко от центрального железнодорожного вокзала Амстердама, терактом. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на заявление органов правопорядка.

По его информации, полиция считает, что "нет никаких указаний" на то, что инцидент каким-то образом связан с экстремизмом. В своем Twitter правоохранители сообщили, что "не похоже на то, что (наезд автомобиля на пешеходов - прим. ТАСС) был намеренным", однако отметили, что следствие продолжается.

Как сообщила британская газета Daily Mirror, инцидент произошел 10 июня в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Управлявший машиной допустил наезд на прохожих в зоне, где проезд транспорта запрещен.

В результате пострадали восемь человек: двое из них были госпитализированы, пятерым медицинская помощь была оказана на месте. Ранее сообщилось о пяти травмированных.

Водитель, сбивший пешеходов, был задержан, его допрашивает полиция.

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