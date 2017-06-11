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Источник: оружие кратовского стрелка не было официально зарегистрировано

Происшествия
11 июня, 2:07 дата обновления: 11 июня, 2:14 UTC+3

Информированный источник также сообщил, что на мужчину не было зарегистрировано ни одной единицы оружия

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Оружие кратовского стрелка, застрелившего четырех человек в Подмосковье, не было официально зарегистрировано в базах Росгвардии.

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© Алексей Штокал/ТАСС

Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома

Об этом в воскресенье ТАСС сообщил информированный источник.

"По предварительным данным, на ликвидированного преступника не было зарегистрировано ни одной единицы оружия", - сказал собеседник агентства.

Собеседник также уточнил, что в спецоперации пострадали четыре сотрудника Росгвардии. "Они получили незначительные ранения",- сказал он.

В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по обезвреживанию стрелявшего продолжалась семь часов. Он был ликвидирован. 

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