Источник: оружие кратовского стрелка не было официально зарегистрировано

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Оружие кратовского стрелка, застрелившего четырех человек в Подмосковье, не было официально зарегистрировано в базах Росгвардии.

Об этом в воскресенье ТАСС сообщил информированный источник.

"По предварительным данным, на ликвидированного преступника не было зарегистрировано ни одной единицы оружия", - сказал собеседник агентства.

Собеседник также уточнил, что в спецоперации пострадали четыре сотрудника Росгвардии. "Они получили незначительные ранения",- сказал он.

В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по обезвреживанию стрелявшего продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.