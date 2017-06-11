Источник: оружие кратовского стрелка не было официально зарегистрировано

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Оружие кратовского стрелка, застрелившего четырех человек в Подмосковье, не было официально зарегистрировано в базах Росгвардии.
Об этом в воскресенье ТАСС сообщил информированный источник.
"По предварительным данным, на ликвидированного преступника не было зарегистрировано ни одной единицы оружия", - сказал собеседник агентства.
Собеседник также уточнил, что в спецоперации пострадали четыре сотрудника Росгвардии. "Они получили незначительные ранения",- сказал он.
В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.
Спецоперация по обезвреживанию стрелявшего продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.