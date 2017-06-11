Из-за активности вулканов на Камчатке задерживаются два рейса из Москвы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Выполнение двух авиарейсов из Москвы перенесено в воскресенье из-за выбросов пепла двумя вулканами на Камчатке. Причиной стал подъем пепловых облаков на высоту свыше 8 км, что может представлять опасность для самолетов, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю.

"На Камчатке из-за активности вулканов Шивелуч и Ключевской перенесен прилет нескольких авиарейсов. Перенесены рейсы SU1730 Москва (Шереметьево) - Петропавловск-Камчатский и ПЛ6385 Москва (Внуково) - Петропавловск-Камчатский",- сообщает пресс-служба. О возможности возобновления рейсов пока информации нет.

Отмечается, что главный аэропорт полуострова Елизово работает в штатном режиме. Все остальные рейсы, включая местные, выполняются по расписанию.

10 июня сразу два вулкана на Камчатке вы бросили столбы пепла. Утром пепловый выброс на высоту в 7 км произошел на вулкана Ключевской. В течение дня вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту от 6 до 8 км.

В соответствии с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK, возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова (Мильковский, Елизовский, Усть-Большерецкий муниципальные районы, Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа) в сторону Охотского моря.